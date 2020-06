Kleine Teilchen, große Wirkung: Staubpartikel und was sie bewirken

Was Partikel in der Luft bewirken können, zeigte sich ab dem 17. Jahrhundert: „Damals gab es die sogenannte Kleine Eiszeit, die bis ca. 1850 andauerte – eine deutlich kühle Periode. „Heute weiß man, dass es damals viele Vulkan-Ausbrüche gab, die das Wetter über Jahre stark verändert und abgekühlt haben“. Denn Asche kann bei einem Extremausbruch bis zu 20 Kilometer hoch katapultiert werden.

Wotawa: „Wenn die Staubkörner bis in die Stratosphäre gelangen, können sie jahrelang in der Atmosphäre bleiben und einen Klimaeffekt auslösen.“ Geschehen 1815, als der Tambora in Indonesien ausbrach. So unmittelbar die Gewalt des Ausbruchs auf den Inseln war, gewaltiger noch und von globaler Dimension waren die Veränderungen in der Atmosphäre. Die bis in die Stratosphäre geblasenen Schwefelgase des Tambora verbanden sich mit Feuchtigkeit zu Schwefel-Aerosolen; als Wolken zogen diese um den Globus und absorbierten das Sonnenlicht. Der Himmel verdunkelte sich über Jahre großflächig, die Welt versank in Kälte, Schnee und Regen.

Jahr ohne Sommer

„Die globale Temperatur kann in so einem Fall um ein Grad sinken“, sagt der Forscher. Damals folgte auf einen bitterkalten Winter in Nordamerika ein kurzes Frühjahr; dann kehrte der Schnee zurück. Im kanadischen Quebec sah es im Juni aus wie im Dezember. Auch in Bad Gastein lag der Schnee knietief und das 14 Tage. Frost und Regen zerstörten die Ernten, lösten Hungersnöte und soziale Unruhen und Auswanderung aus. Was jenseits des Atlantiks als „Jahr ohne Sommer“ in die Geschichte einging, hieß diesseits in bitterem Spott „Achtzehnhundertunderfroren“.

Zur Beruhigung: Die aktuelle Staubwolke ist anders als die Schwefelwolke nach Vulkanausbrüchen ein Tiefflieger. Jedoch außergewöhnlich groß: Zwischenzeitlich erstreckte sie sich über mehr als 3.200 Kilometer von der Westküste Afrikas bis zu den Kleinen Antillen im westlichen Nordatlantik.