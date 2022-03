Aus für unbegrenzte Gratistests: Experten sehen neue Regelung kritisch

Noch ist allerdings unklar, wie genau das neue Testsystem abgewickelt wird – Rauch gab lediglich bekannt, dass die Bundesländer stark eingebunden sein sollen. "Alles gurgelt" meldete bereits mehr als 1.000 Mitarbeiter zur Kündigung an.

Wichtige Säule

Für Public Health Experten Hans-Peter Hutter sind fünf PCR-Tests zwar besser als nichts, er hätte das flächendeckende Testen aber gerne beibehalten. "Nach den Lockerungen, dem Erliegen der Impfungen und des Contact Tracing war das Testsystem noch eine wichtige Säule. Auch wenn es Schwachstellen hat, etwa dass man 24 Stunden auf sein Ergebnis warten muss, hilft es uns, einen gewissen Anteil an Menschen, die infektiös sind, frühzeitig aus den Infektionsketten zu nehmen", sagt Hutter. Für den Mediziner wäre Testen etwa in der Nachtgastronomie wichtig, etwa im Sinn einer 1-G-Regel, um Infektionen zu reduzieren.

Aus epidemiologischer Sicht sei das Testen auch ein wichtiger Eckpfeiler, um das Infektionsgeschehen zu beobachten. "Oft werden die Kosten als Argument angeführt, aber man muss auch gegenrechnen, was das Testen an Kosten erspart. Personen, die aufgrund einer Infektion ins Krankenhaus müssen, kosten auch etwas", so Hutter. In den Gesprächen, an denen er beteiligt war, hat sich Hutter für einen Solidaritätsbeitrag für Ungeimpfte ausgesprochen. "Weil es sich beim Testen um eine Serviceleistung handelt, die wir alle bezahlen und Ungeimpfte einen geringeren Beitrag leisten, dass wir aus der Pandemie herauskommen."

Fünf Tests gar nicht nötig?

Eine Berechnung des emeritierten Universitätsprofessors Erich Neuwirth zeigt wiederum, dass fünf PCR-Tests und fünf Antigentests pro Person statistisch gesehen mehr wären als derzeit in Anspruch genommen wird. "In den vergangenen vier Wochen wurden (ohne Schul- und Apothekentests) in ganz Österreich 11.998.543 PCR- und 3.388.670 (Anm.: Antigentests) offiziell durchgeführt. Umgerechnet auf die Gesamtzahl der Einwohner sind das 1,3 PCR- und 0,35 AG-Tests pro Person (in 4 Wochen)", twitterte Neuwirth.

Die Unterschiede zwischen den Bundesländern seien dabei enorm: In Kärnten waren es etwa 0,27 PCR-Tests und 0,14 Antigen-Tests pro Person, in Wien 3,5 PCR- und 0,038 Antigentests pro Person. "Nähme jeweils die Hälfte der Einwohner die 5 Tests pro Monat in Anspruch, dann kämen wir bei PCR auf etwas weniger als das doppelte der Zahl der vergangenen 4 Wochen und bei den AG-Tests 6,5-fache."