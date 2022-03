Neuer Höchststand: Drei Gründe, warum die Zahlen weiter steigen

Variante BA.2

Ein zweiter Grund für das weitere Ansteigen der Neuinfektionen ist für Popper die mittlerweile in Österreich dominante Variante BA.2. Wer von Omikron spricht, meint meist die Variante BA.1. BA.2 ist ein Subtyp mit weiteren Mutationen, der nochmals etwas ansteckender ist. Die effektive Reproduktionszahl, die angibt, wie viele Personen eine infizierte Person im Schnitt ansteckt, ist bei BA.2 rund 1,4-mal höher als bei BA.1. BA.2 verursacht nach jetzigem Wissensstand nicht schwerere Verläufe als BA.1.

Ihre starke Ausbreitung sorgt aber für starke Ausfälle, etwa bei Betreuungspersonal in Schulen und Kindergärten sowie den Gesundheitsberufen in Krankenhäusern. "Wir haben hohe Ausfälle in den Krankenhäusern, auch was das Personal betrifft. Dort sind die Ressourcen am Anschlag", so Popper.

Nachlassende Immunität

Molekularmediziner Eric Topol, Chef des Scripps Research Translational Institute in La Jolla in Kalifornien, twitterte einen dritten Grund für steigende Zahlen in europäischen Ländern: eine nachlassende Immunität. Topol geht von einer Triade aus, also dass die drei Faktoren, die gelockerten Maßnahmen, die Variante BA.2 sowie die nachlassende Immunität, miteinander in Zusammenhang stehen und voneinander abhängig sind.