Organisator von Coronademos in Linz bekannte sich teilweise schuldig

Der Angeklagte habe auf einer Polizeiinspektion Beamten provoziert und später als Zeuge ausgesagt, dass er von einem Polizisten verletzt und sein Hemd zerrissen worden sei. Das entspreche der Verleumdung und falscher Zeugenaussage.

Von Mai bis Juli 2021 sei der Angeklagte immer wieder in gröbere Konflikte mit der Polizei und Behörden verwickelt gewesen. Im Wesentlichen habe er Beamte bedroht. Der 38-Jährige forderte laut Anklage die Beamten auf, ihre aus seiner Sicht gesetzwidrigen Handlungen einzustellen. Er drohte demnach den Mitarbeitern der Bezirkshauptmannschaft und auch einem Richter des Landesverwaltungsgerichts an, ihre persönlichen Daten zu veröffentlichen und schickte ihnen Haftungserklärungen, wonach sie für ihre Amtshandlungen persönlich haften würden.

Am Pranger der sozialen Medien

Dazu habe er Videos und auch Dokumente mit Namen der Beamten auf sozialen Netzwerken veröffentlicht, auch habe er in den Videos andere aufgefordert, es ihm gleichzutun, Behördenvertreter anzuprangern, ihre Daten zu veröffentlichen und ihnen private Haftungserklärungen zu schicken. Die Fülle des Tatzeitraums und „die Vehemenz der Angriffe zeigt, dass die Handlungen überlegt waren und der Angeklagte darauf abzielte, es drauf ankommen zu lassen“, sagte der Staatsanwalt. Das Land Oberösterreich schloss sich als Privatbeteiligter dem Verfahren mit einem Unterlassungsbegehren an, in Zukunft solche Handlungen zu unterlassen.

Verteidiger Werner Tomanek bezeichnete die Sachen als „deppad“ und zeigte sich verwundert, dass sein Mandant es damit schaffte „in drei Monaten die geballte Staatsgewalt in Linz und Urfahr-Umgebung gegen sich aufzubringen“. In Wien habe er schon ganz andere Drohungen erhalten, als der Angeklagte gegenüber den Behörden ausgesprochen habe, aber „wenn wir so empfindlich sind ...“. Der Anwalt verwies auf das intakte Umfeld des Angeklagten und sagte: „Er hat das geschafft, er will das nicht wieder“ in Bezug auf die U-Haft.

Ermittlungen nach dem Verbotsgesetz

Der Angeklagte, gegen den derzeit auch Ermittlungen nach dem Verbotsgesetz laufen, bekannte sich teilweise schuldig, er legte ein Tatsachengeständnis ab. Auf die Frage des Richters, ob sich das ausgezahlt hätte, meinte er: „Nein, absolut nicht, ganz im Gegenteil.“ Der Richter klärte mit dem Angeklagten die Funktionen und Abläufe im Rechtsstaat.

„Der Fehler war, dass ich in einen Kampf gegangen bin, der von Wut bestimmt war“, sagte der Mann. In einer Woche habe er 18 Rsa-Briefe erhalten, er sei verzweifelt gewesen, habe sich bedroht gefühlt. Das Musterformular für die persönlichen Haftungserklärungen habe er von einem Bekannten übernommen. Es waren noch mehrere Zeugen geladen, ein Urteil war für Mittag geplant.