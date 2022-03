Österreich bei hospitalisierten Covid-Kranken im Spitzenfeld

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat bei der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz der Coronafälle in Deutschland erneut einen Höchstwert gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Mittwochmorgen mit 1607,1 an. Damit liegt der Wert aber nur halb so hoch wie in Österreich.

Am Vortag war der Wert in Deutschland bei 1585,4 gelegen, vor einer Woche bei 1319,0 (Vormonat: 1401,0). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI innerhalb von einem Tag 262.593 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 215.854 Ansteckungen.