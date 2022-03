Infektionszahlen: Spitäler klagen über hohe Belastung

Für Simulationsforscher Niki Popper liegt der rasante Anstieg an neuen Fällen in der Omikron-Variante BA.2. Sie sei infektiöser als bisher angenommen, was zu einer verstärkten Ausbreitung führe. Doch auch bei BA.1 würde man wieder mehr Fälle verzeichnen, so Jurist Karl Stöger, Mitglied der Impfkommission, gestern im Ö1-Morgenjournal.

Bei derart hohen Infektionszahlen, würden nun mal mehr Menschen in den Spitälern landen, mahnte Patientenanwältin Sigrid Pilz. Wien etwa meldete vor wenigen Tagen eine Rekord-Belegung mit Covid-Patienten auf den Normalstationen, während die Lage auf den Intensivstationen stabil sei.

Nicht nur Intensivstationen als Maßstab

Sich rein an den Auslastungszahlen der Intensivstationen zu orientieren, sei für Pilz daher falsch. Es gelte das Gesundheitspersonal vor Überlastung schützen, ohnehin seien die letzten Jahre sehr anstrengend gewesen.

Die schnelle Ausbreitung der Omikron-Variante bringe den Spitälern allgemein trotz geringerer Gefährlichkeit neue belastende Herausforderungen, weiß der Linzer Lungenfacharzt Bernd Lamprecht zu erzählen. Positiv getestete Patienten befinden sich auf verschiedene Abteilungen verteilt im Spital, da diese Infektion häufig nur mehr ein "Nebenbefund ist".