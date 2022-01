Sind Corona-Pop-up-Spitäler die Zukunft?

Corona wird nicht einfach verschwinden. Auch nicht nach der Omikron-Welle. Wie könnten also langfristige Lösungen aussehen, um allen Patientinnen und Patienten eine gute Behandlung in den Spitälern zu ermöglichen? Für Gerald Gingold, Vizepräsident und Obmann der Kurie angestellte Ärzte der Ärztekammer für Wien, wären Pop-Up-Spitäler für Covid-Patientinnen und -Patienten eine Möglichkeit. Wie diese aussehen könnten erklärt er in der heutigen daily Podcast Folge.