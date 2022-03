Infektionszahlen könnten doch systemkritisch werden

Fast 50.000 Neuinfektionen wurden gestern registriert - tags zuvor waren es fast 48.000. Die Corona-Zahlen erklimmen neue Höchstwerte. Die Ampel-Kommission reagiert, indem sie wieder alle Bundesländer auf höchstes Risiko einstellt, auch wird die Wiedereinführung geeigneter Schutzmaßnahmen gefordert, ohne jedoch konkrete Vorschläge zu machen.

Der neue grüne Gesundheitsminister Johannes Rauch sieht das Ganze offenkundig nicht ganz so brisant. In einer Stellungnahme des Ministeriums von gestern Abend, Donnerstag, hieß es: "Wir müssen sehr darauf achten, Akzeptanz und Verständnis in der Bevölkerung nicht zu verlieren. Eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen wenige Tage nach der weitgehenden Öffnung wäre der Bevölkerung nicht vermittelbar." Sie sei nach den Prognosen, die die Corona-Kommission selbst veröffentlicht habe, auch nicht nötig. Eine Überlastung des Gesundheitssystems sei in keinem einzigen Bundesland absehbar.