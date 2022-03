Epidemiologe Gartlehner spricht sich gegen Schultests aus

Trotz eines neuen Rekordwerts an Corona-Neuinfektionen wurde die geplante Impfpflicht am Mittwoch vorerst ausgesetzt. Die Aufhebung sei zum jetzigen Zeitpunkt der richtige Schritt, sagte der Epidemiologe Gerald Gartlehner am Mittwochabend in der "ZiB2".

"In der aktuellen Situation hilft sie nicht mehr und im Herbst wissen wir noch nicht, was uns erwartet", so Gartlehner. Im Sommer müsse die Situation neu evaluiert werden. Man könne davon ausgehen, dass etwa 90 Prozent der österreichischen Bevölkerung eine Immunisierung durch Infektion oder Impfung haben. Sie bräuchten dann kleine Grundimmunisierung mehr, sondern nur einen einmaligen Booster - also einen vierten Stich -, der an die aktuelle Virus-Variante angepasst ist.