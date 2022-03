Höchste Inzidenz: Werden Schulen Covid-Tests dennoch stoppen?

Die Inzidenz bei den fünf bis 14-Jährigen ist mit 5.103 Fällen pro 100.000 Einwohnern exorbitant hoch, nur in der Altersgruppe 15-24 ist sie noch höher (5.221). Der neue Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hatte ja angekündigt, dass das Testen der Bevölkerung ab April stark reduziert wird - dann werden nur mehr je fünf PCR-Tests und Antigen-Tests pro Monat von der Krankenkasse bezahlt.

Trotz der hohen Inzidenzen bei den Jugendlichen wird nun überlegt, wie das Testen ab April an den Schulen aussehen bzw. reduziert werden soll. Wie das Ö1-Morgenjournal berichtet, sind die Bildungsdirektionen in den Bundesländern sehr uneins, was passieren soll.

Tirol etwa will jedenfalls an der aktuell geltenden Regelung festhalten, es soll also drei Mal pro Woche getestet werden, davon zwei Mal mit einem PCR-Test. Auch in Wien, das bekanntlich immer viel vorsichtiger ist und damit meistens sehr niedrige Inzidenzen vorweisen kann, will die Behörde weiter drei Mal pro Woche alle Schüler testen.