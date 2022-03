„Weiterhin Maske in geschlossenen Räumen tragen“

Universitätsdozent Dr. Ahmad Hamwi (60) führt in der Linzer Wachreinerstraße mit 80 Mitarbeitern ein Labor für medizinisch-chemische Diagnostik, in dem auch Antikörpertests durchgeführt werden.

KURIER: Die Bundesregierung hat faktisch alle Schutzmaßnahmen aufgehoben, obwohl die Ansteckungszahlen enorm hoch sind. Wie sollte man sich jetzt idealerweise verhalten?

Ahmad Hamwi: Viele Experten halten die völlige Öffnung für verfrüht. Ich bin auch dieser Meinung. Das Minimum wäre, die Maske in geschlossenen Räume zu tragen. Die Lösung des Wiener Landeshauptmannes Michael Ludwig ist besser. Die Kontrollen sollen weiter durchgeführt werden. Zum Beispiel am Arbeitsplatz. Ich habe beispielsweise beim mir im Labor andauernd Ausfälle wegen Corona. Wir müssen den Betrieb aber weiterführen. Jeder Betrieb darf für sich entscheiden, wie er die Kontrollen macht. Ich werde sie beibehalten. Ich lasse auch täglich den Antigen-Test machen.

Sie empfehlen jedem das Tragen der Maske.

Und ich empfehle die Impfung. Wir sind mit einer Variante konfrontiert, die nicht ganz harmlos ist. Es sind immerhin 2.000 Erkrankte in den Spitälern und knappe 200 auf den Intensivstationen. Die zweimal Geimpften bzw. die Genesenen haben in der Regel einen dreimonatigen Schutz gegen Omikron. Nach drei Monaten erkranken sie oft wieder, das erlebe ich bei meinen Mitarbeitern im Labor. Auch die Geboosterten können krank werden, aber der Verlauf ist leichter. Die Geboosterten wissen durch die Feststellung der Zahl der Antikörper, wie hoch ihr Risiko ist. Viele, die sich bisher gegen die Impfung gewehrt haben, haben auf den Impfstoff von Novavax gewartet. Jetzt ist er da, aber es sind viel zu wenige daran interessiert. Viele glauben, dass der Infektionsverlauf ein leichter ist. In vielen Fällen ist das der Fall, aber manche kommen trotzdem ins Spital.

Ich persönlich bin dreimal geimpft, die Dritte war Mitte November. Soll ich mich nun ein viertes Mal impfen lassen?

Das hängt von der Anzahl der Antikörper ab. Es wäre besser, wenn man mit der Vierten ein bisschen warten würde, bis der adaptierte Impfstoff kommen wird.

Wann wird er kommen?

Es hat geheißen, Anfang April. Er sollte die Omikron-Varianten berücksichtigen. Die bisherigen Impfungen haben nicht mehr den guten Schutz, man spricht von einem Impfschutz von 50 bis 70 Prozent. Aber der Schutz gegen einen schweren Verlauf ist weiterhin gegeben. Sonst hätten wir wesentlich mehr Patienten in den Spitälern und auf den Intensivstationen. 70 Prozent der österreichischen Bevölkerung sind voll immunisiert, das ist sehr gut. Gut ist auch, dass wir nun Medikamente zur Behandlung haben.

Sie führen ein Labor mit 80 Mitarbeitern. Was ist der Vorteil gegenüber maschinellen Teststraßen?

Der Trend der Zeit geht zur Automatisierung. Man kann damit Personal einsparen. Aber am Ende der Analyse muss eine Person die Befunde freigeben. Ich persönlich bevorzuge kleinere Straßen mit verschiedenen Bereichen. Von der Geschwindigkeit der Ergebnisse ist kein Unterschied. Wenn ein Gerät in einer Maschine in einer Straße streikt, stellt sich die Frage der Ausweichmöglichkeiten. Die Straße steht. Jedes Problem führt dazu, dass der Befund später fertig wird. Der Ärzte wollen aber ihre Befunde schnell haben, also der richtige Befund zur richtigen Zeit. Damit der Arzt die richtige Entscheidung treffen kann.

Ihr Labor liefert eine höhere Qualität?

Das kann ich so nicht sagen. Meine Kollegen sind keine Konkurrenten, wir tauschen uns sehr viel aus. Wir bündeln die Kräfte in Pandemie-Zeiten wie diesen. Alle Labore sind bestens ausgestattet und haben eine hohe Qualität. Wir sind verpflichtet, uns ISO zu zertifizieren. Wir werden jedes Jahr auditiert. Jedes Labor hat für sich die beste Lösung. Wichtig ist für mich die Betreuung der Ärzte. Ich verständige den zuständigen Arzt, wenn etwas auffällig ist. Wenn er mich braucht, bin ich für ihn erreichbar.