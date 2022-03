Gesundheitsminister Rauch: "Die Impfpflicht ist nicht tot"

Des Gesundheitsministers dezidiertes Ziel ist es, wie er im Ö1-Mittagsjournal sagt, "das zu tun, was die Impfkommission vorgeschlagen hat. Zweitens mich bestmöglich auf den Herbst vorzubereiten und Entscheidungen zu treffen auf Basis dessen, was das Gesetz hergibt." Akuten Handlungsbedarf sieht Rauch derzeit nicht. Der Grund: "Es gibt keine Überlastung im Gesundheitssystem."

Allerdings gesteht er ein: "Möglicherweise sind die Öffnungsschritte die ein oder andere Woche zu früh gekommen". An diesen rütteln will er derzeit nicht. "Die Pandemie kann nicht gemanaged werden wie ein flinkes Schnellboot", so der Minister.

Er appelliert an die Bevölkerung, freiwillig Masken in Innenräumen zu tragen, auch wenn dies derzeit nicht vorgeschrieben ist. "Einschränkende und zusätzliche Maßnahmen gibt es nur, wenn diese unabwendbar und notwendig sind."

„Schließe nicht aus, dass wir im Herbst eine Impfpflicht haben werden“

In drei Monaten soll die Impf-Kommission ihren nächsten Bericht vorlegen. "Ich werde sicher nicht abwarten, bis der zweite Bericht der Kommission vorliegt. Die Vorbereitungsarbeit für die Steigerung der Impfquote beginnt jetzt", so Rauch, der für mehr Impf-Bereitschaft sorgen will, indem es "keine Kampagnen von oben" gibt, sondern getragen von "unten".

Man brauche "Menschen vor Ort, die andere Menschen von der Impfung überzeugen". Was konkret er damit meint, das lässt der Neo-Gesundheitsminister im Ö1-Interview offen. "Die Impfpflicht ist nicht tot", ist sich Rauch indes sicher, der auch auf Nachfrage nicht ausschließen will und kann, dass in Österreich selbige im Herbst zur Anwendung kommen wird.

"Komplettes Ende der Gratis-Tests ganz schwierig"

Von einer Impfpflicht für spezielle Berufsgruppen hält er auf Nachfrage nichts. Auch dem avisierten Aus für die kostenlosen Corona-Tests ab April steht er mehr als kritisch gegenüber. Ohne konkrete Details zu nennen, erachtet Rauch ein "bestimmtes Ausmaß an Gratis-Tests für alle" für sinnvoll. "Eine komplette Beendigung der Gratis-Tests halte ich für ganz schwierig." Nähere Informationen dazu werde es geben.