Kocher: "Arbeitslosengeld darf nicht zur Armutsfalle werden"

Am Montag hat eine Enquete zur Reform der Arbeitslosenversicherung stattgefunden - mit Vertretern aller Parlamentsparteien, den Sozialpartnern und der Wissenschaft. Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) konnte bisher noch keine Details zur Reform nennen, die vor dem Sommer präsentiert werden soll.

Derzeit liegt in Österreich die Nettoersatzrate des Arbeitslosengeldes bei 55 Prozent des letzten Monatsgehalts. Damit liegt es im EU-Vergleich anfangs auf einem niedrigen Niveau, sinkt dafür aber auch nicht, bis man in die Mindestsicherung fällt. Kocher würde die Arbeitslosenversicherung gerne degressiver gestalten: Zuerst bekommt man mehr Geld, mit Fortdauer der Arbeitslosigkeit immer weniger. Diese Reform soll budgetneutral durchgezogen werden. "Wenn wir es schaffen, Menschen rascher in Beschäftigung zu bringen, haben wir auch bei der Höhe des Arbeitslosengeldes einen gewissen Spielraum", sagte Kocher am Dienstag im Ö1 Frühjournal.

Wie das degressive Modell aussehen soll - Grüne, Sozial- und Koalitionspartner hinterlegten dazu bei der Enquete erste Ideen - sei für Kocher vorerst zweitrangig. Er könne "nicht ausschließen, dass es knapp unter 55 Prozent geht", so der Minister. "Es kann aber nicht weit unter 55 Prozent gehen, weil es nicht das Ziel sein kann, dass die Arbeitslosenentschädigung zur Armutsfalle wird, das darf nicht passieren."