Kocher: "Migration beendet Fachkräftemangel nicht"

Ein Drittel der Dänen wechselt jährlich den Job. Ist es eine Mentalitätsfrage, dass ein so flexibles System in Dänemark funktioniert und in Österreich wohl nicht?

Kocher: Es ist wichtig zu verstehen, dass nicht ausschließlich die Mentalität oder Kultur eines Landes solche Systeme beeinflussen, sondern die gesamte Geschichte und die Institutionen und letztere wiederum die Kultur. Abseits der Ursachen und Effekte: Natürlich haben sich Systeme wie das dänische oder schwedische, mit sehr hohem Arbeitslosengeld, über eine lange Zeit entwickelt und etabliert, genauso wie das österreichische oder deutsche.

Hummelgaard: Diese Aussage halte ich für sehr wichtig: Das System beeinflusst die Kultur. Ich denke, unserem Sozialsystem ist inhärent, dass du einen Job haben musst. Wenn du keinen Job hast, hilft dir das System, einen zu finden und unterstützt dich mit angemessenem Arbeitslosengeld. Wenn du zu krank bist, um zu arbeiten, sorgt es ebenfalls für dich. Aber du kannst kein Arbeitslosengeld beziehen, ohne gewissen Pflichten nachzukommen. Das ist ein heikler Balanceakt.

Demographische Entwicklungen, der Klimawandel und Krieg bedrohen auch Arbeitsmärkte im reichen Europa. Wie könnten EU-weite Gegenstrategien aussehen?

Hummelgaard: Es ist sehr wichtig für die Einigkeit der Europäischen Union, sicherzustellen, dass Wachstum und Produktivität steigen, und die Wohlfahrtsgewinne zwischen den Einkommensgruppen gleichmäßig verteilt sind. Das gibt jedem Mitgliedsstaat die Chance, in seine Bevölkerung zu investieren, nicht zuletzt in Fragen der Aus- und Weiterbildung.

Kocher: Ich denke, dass die Situation am Arbeitsmarkt in den kommenden zehn bis 15 Jahren hauptsächlich durch den Mangel an Fachkräften gekennzeichnet sein wird. Es wird ein anderer Arbeitsmarkt sein, als wir ihn in den vergangenen 20 Jahren erlebt haben. Wie Peter sagt: Aus- und Weiterbildungen werden extrem wichtig sein. Das ist auch der Kern jedes europäischen Programms im Moment. Und ich denke, wir sollten in diesem Bereich noch stärker voneinander lernen. Ich denke nämlich, dass die EU bei arbeitsmarktspezifischen Themen noch wichtiger sein wird als in den vergangenen zehn bis 20 Jahren. Es wird einen Wettbewerb um Arbeitskräfte geben, aber wir brauchen auch eine Kooperation zwischen EU-Staaten mit höherer Arbeitslosenrate und solchen, die einen Arbeitskräftemangel haben.

Hummelgaard: Ein letzter Punkt: Ich denke, die mangelnde Qualifikation ist nicht nur eine ökonomische Frage, sondern auch eine des Klimawandels. Derzeit haben wir nicht die nötigen Qualifikationen, um die Klimawende zu bewältigen. Das trifft für Dänemark genauso zu, wie den Rest Europas. Wir benötigen zum Beispiel mehr Elektriker, es mangelt uns an Industriearbeitern die Windmühlen bauen und Solar-Panels herstellen.

Kocher: Absolut, der Wandel zur CO2-Neutralität wird sehr arbeitsintensiv, weil er wahrscheinlich viel manuelle Arbeit erfordert und vieles nicht automatisiert werden kann.