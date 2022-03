In Deutschland wird Kritik an geplanten Corona-Lockerungen lauter

Wenige Tage vor dem Auslaufen der meisten Corona-Beschr├Ąnkungen in Deutschland gibt es weiter Kritik an der Pandemie-Politik der Bundesregierung. "Die Position des Gesundheitsministers ist zutiefst widerspr├╝chlich", sagte der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Montag).

"Wenn das Gesetz so verabschiedet wird, wie es vom Bundeskabinett eingebracht wurde, macht es alle Arbeit der letzten zwei Jahre obsolet", sagte Brysch über die geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes.

Fallen die Ma├čnahmen am 20. M├Ąrz?

Am Mittwoch sollen erstmals im Bundestag ├änderungen am Infektionsschutzgesetz beraten werden; die meisten bundesweiten Corona-Auflagen sollen zum 20. M├Ąrz entfallen. Bereits zwei Tage sp├Ąter soll im Plenum ├╝ber den umstrittenen Entwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) entschieden werden. Lauterbach und Buschmann schlagen einen deutlich verringerten Basisschutz f├╝r ganz Deutschland vor. Bundesweit m├Âglich sein sollen demnach nur noch Maskenpflichten in Pflegeheimen, Kliniken und Nahverkehr - und Testpflichten in Heimen und Schulen. Bundesweit bleiben soll auch die Maskenpflicht in Zug und Flugzeug. Die L├Ąnder sollen aber weitere Corona-Auflagen f├╝r jeweils auszurufende Hotspots beschlie├čen k├Ânnen. Angesichts der rasanten Ausbreitung des Virus in den vergangenen Tagen wird an diesem Kurs jedoch von vielen gezweifelt.

Der Gr├╝nen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen will sich nun f├╝r eine ├änderung des Regierungsentwurfs einsetzen. "Ich werbe sehr daf├╝r, den Gesetzentwurf zur Reform des Infektionsschutzgesetzes noch einmal anzupassen und die Maskenpflicht in Innenr├Ąumen als Basisschutzma├čnahme beizubehalten", sagte Dahmen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Montag). Brysch sprach sich ebenfalls f├╝r eine Nachbesserung bei der Maskenpflicht aus, aber auch f├╝r einen Rechtsanspruch auf regelm├Ą├čige Corona-Tests f├╝r Pflegebed├╝rftige au├čerhalb station├Ąrer Einrichtungen und deren Angeh├Ârige.

Die FDP verteidigte hingegen das Vorgehen. Der Wegfall der meisten Corona-Beschr├Ąnkungen am 20. M├Ąrz sei ein gro├čer Erfolg nach zwei Jahren Pandemie, sagte der designierte FDP-Generalsekret├Ąr Bijan Djir-Sarai der Rheinischen Post (Montag). Gleichzeitig blieben die L├Ąnder handlungsf├Ąhig, sollte sich die Corona-Lage wieder drastisch versch├Ąrfen. "Diese Kombination aus verantwortungsvollem Handeln und dem Ende der Freiheitseinschr├Ąnkungen ist genau richtig", betonte er.

In einer Ministerpr├Ąsidentenkonferenz wollen die L├Ąnder mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag die Lage beraten. Ebenfalls an dem Tag wird im Bundestag erstmals ├╝ber Antr├Ąge zu einer allgemeinen Impfpflicht diskutiert.

Einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht startet

Die sogenannte einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht startet bereits in dieser Woche. Besch├Ąftigte in Pflegeheimen und Kliniken m├╝ssen bis Dienstag Nachweise als Geimpfte oder Genesene vorlegen - oder ein Attest, dass sie nicht geimpft werden k├Ânnen. Weiter soll k├╝nftig ein geringerer Corona-Arbeitsschutz gelten. Dazu will das Kabinett am Mittwoch eine Verordnung des Sozialministeriums beschlie├čen. K├╝nftig sollen die Arbeitgeber weitgehend selbst bestimmen k├Ânnen, wie sie das Risiko einsch├Ątzen und welche Auflagen im Betrieb noch gelten sollen.