Hinzu käme, dass ein erheblicher Teil der Menschen die Gefahr durch Aerosole nicht richtig einschätze und nicht wisse, wie man richtig die Maske trage.

Ebenfalls eine Rolle spielen jene Menschen, die sich zwar gerne besser sch√ľtzen w√ľrden, jedoch durch wirtschaftliche oder andere Zw√§nge in unsichere Situationen gedr√§ngt werden.

Auch √ľber den sogenannten Perkolationseffekt spricht Martens: "Die pandemische Gesamtsituation ist mit der Situation von vor einem Jahr nicht mehr vergleichbar: Viele Netzwerke haben sich geschlossen, die Infektionsketten k√∂nnen nicht nachvollzogen werden."

Last but not least gebe es einen "kleinen, aber erheblichen Anteil der Bevölkerung, der sich durch wissenschaftliche Kommunikation nicht mehr erreichen lässt".