Neuer Rekordwert: Fast 60.000 Neuinfektionen in Österreich

Einen neuen Höchstwert hat der Mittwoch schon öfter gebracht, diese Woche knackt er aber sogar die 50.000er-Grenze. Von Dienstag auf Mittwoch wurden 58.583 Neuinfektionen in Österreich registriert. Das liegt deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 44.458. Derzeit sind 416.899 Menschen in Österreich aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Auch hier gibt es einen neuen Rekord, denn noch nie waren in Österreich zeitgleich so viele Menschen mit Covid-19-Infiziert.

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 3.496,3. In den vergangenen 24 Stunden wurden 722.401 neue PCR-Testungen durchgeführt. Das ergibt eine Positivrate von 8,11 Prozent.

Zudem gibt es 28 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden. Bisher hat das Corona-Virus 15.289 Todesopfer in Österreich gefordert.

Im Krankenhaus werden aktuell 3.033 Personen behandelt. Das sind um 46 Patienten mehr als noch am Dienstag. Auf den Intensivstationen gibt es derzeit 221 Patienten, zwei mehr als gestern.