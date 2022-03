Durchimpfungsraten aller Impfungen deutlich zurückgegangen

Impflücken bei Masern

Impflücken gibt es nicht nur bei Influenza, sondern auch in anderen Indikationen, allerdings ausgehend von einem wesentlich höheren Niveau. Eine davon sind die Masern. Auch hier sah man vor der Pandemie immer wieder Ausbrüche in Österreich, 2019 wurden 151 Masern-Fälle gemeldet. Das Ziel der WHO ist seit Jahren, die Impfungen so weit voranzutreiben, dass die Masern endgültig ausgerottet werden können.

Notwendig dafür ist eine Durchimpfungsrate von 95 Prozent mit zwei Dosen eines Lebendimpfstoffes. 2019 hat sich hinsichtlich Erwachsenen-Nachholimpfungen schon einiges getan, 2020 hat sich dieser Trend allerdings nicht mehr fortgesetzt. „Die Daten zeigen, dass wir auch bei den Masern weiter daran arbeiten müssen, die Durchimpfungsraten sowohl im Kinder- als auch im Erwachsenenbereich zu erhöhen, um das WHO-Ziel und damit eine mögliche Elimination der Masern zu erreichen“, stellt Mag.a Sigrid Haslinger, Vizepräsidentin des ÖVIH, fest.

Bei den wichtigen Basisimpfungen gegen Diphtherie, Tetanus, Poliomyelitis und Keuchhusten sind die Impfraten ebenfalls deutlich gesunken. Die Rückgänge bei den Impfraten und damit dem Schutz liegen klar im zweistelligen Bereich, genaue Zahlen sind hier allerdings nicht bekannt. Besonders problematisch sind die ausgefallenen Schulimpfungen. „Sie werden ohne besondere Anstrengungen nicht aufzuholen sein“, fürchtet Haslinger

Keine Herdenimmunität, wichtiger Individualschutz bei FSME

Gerade jetzt sollten die Menschen neben den Basisimpfungen auch wieder an den Schutz vor FSME denken. In diesem Fall kann aufgrund des Übertragungsweges von Tier zu Mensch zwar keine Herdenimmunität erreicht werden und auch eine Ausrottung ist nicht möglich, ein individueller Schutz durch Grundimmunisierung und regelmäßige Auffrischung dagegen schon. Die Auffrischungen sind notwendig, um weiterhin den hohen Schutz von 97 Prozent zu haben.

Leider nehmen viele Menschen in Österreich diese nicht ganz so genau. Gerade jetzt sollte aber jeder wieder daran denken, wenn die Tage länger und wärmer werden und sich Zecke und Mensch wieder gerne im Freien aufhalten. Wer verpasste Auffrischungen nachholen muss, muss sich übrigens keine Sorgen machen: Auch wenn die letzte Impfung schon zurück liegt, genügt ein Stich, um wieder den vollen Impfschutz zu erreichen.