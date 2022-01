Grippesaison könnte heuer bis in den Sommer dauern

Nachdem es im vergangenen Winter so gut wie keine Grippefälle gab, wird es heuer eine länger andauernde Grippesaison geben. Davor warnen Expertinnen und Experten der Europäischen Seuchenschutzbehörde (ECDC). Grund für die geringe Verbreitung der Grippeviren in der letzten Saison waren die strengen Corona-Maßnahmen, die nicht nur SARS-CoV-2 zurückdrängten.

Die Maßnahmen sind nun allerdings deutlich lockerer. Lockdowns, das Tragen von Masken und das Reduzieren von sozialen Kontakten haben die Grippe – und damit ein Virus, das laut EU-Zahlen weltweit jährlich etwa 650.000 Menschen das Leben kostet – vorübergehend eingedämmt.

Dies habe sich laut ECDC nun jedoch geändert, da viele Länder wegen der Impfungen weniger strenge Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 ergreifen. Die ECDC warnt vor einer anhaltenden "Twindemie", also einem parallelen Auftreten von Covid-19 und Grippe bis in den Sommer 2022 hinein.

Anstieg in Europa

Seit Mitte Dezember zirkulieren Grippeviren in Europa mit einer höheren Rate als erwartet, berichtet die ECDC. Im Dezember stieg die Zahl der Grippefälle auf europäischen Intensivstationen stetig auf einen Höchststand von 43 in der letzten Woche des Jahres 2021, wie Daten der ECDC und der WHO zeigen.

Das liegt weit unter dem Niveau von vor der Pandemie – mit wöchentlichen Grippefällen auf Intensivstationen, die zum Beispiel zur gleichen Zeit im Jahr 2018 einen Höchststand von mehr als 400 Patientinnen und Patienten erreichten.