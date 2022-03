Wien: Corona-Maßnahmen werden in Spitälern und Pflegeheimen verschärft

Ludwig spricht davon, dass er sich mit seiner Expertenrunde heute besprochen habe, die er bereits vor Monaten eingerichtet habe, Er sei bisher gut beraten gewesen auf die Expertinnen und Experten zu hören. "Die derzeitige Situation schaut so aus, dass die täglichen Rekordzahlen zeigen, dass die bundesweiten Lockerungen zu früh gekommen sind. Wir haben in Wien davor immer gewarnt, weil sie dazu geführt haben, dass die Zahl der Infizierten zugenommen hat", so Ludwig. So habe sich auch die Situation in den Spitälern zugespitzt.