Ende März um 60 Prozent mehr Covid-Patienten auf Intensivstationen

15 Prozent des Personals fallen aus

Nun kommt aber zu der erneut steigenden Anzahl an Patienten ein zweites Problem: Immer mehr Mitarbeiter stecken sich selbst angesichts der hohen Neuinfektionszahlen mit Corona an und fallen aus. In der steirischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGES) etwa betrifft das bereits rund 15 Prozent des Personals , das nicht einsetzbar ist. Umgelegt auf Betten bedeutet das: 200 Betten können coronabedingt nicht belegt werden, weil es schlicht keine Mitarbeiter gibt, die diese Patienten betreuen könnten. Aus dem Grund muss die KAGES bereits wieder planbare Operationen verschieben.

Ohne Ganzkörper-Schutzanzug

Wirbel in sozialen Medien verursacht indes eine Richtlinie in der KAGES, die am Mittwoch herauskam: Der Ganzkörperschutzanzug im Umgang mit corona-positiven Patienten fällt nun in gewissen Bereichen weg, es reichen dann Handschuhe und Maske. Bisher musste ihn jeder tragen, vom Arzt bis zur Reinigungskraft. „Das ist eine der vielen Adaptierungen und Anpassungen, die wir in den vergangenen zwei Jahren vorgenommen haben“, heißt es aus der KAGES. „Es hängt von der Situation ab, wann der Ganzkörperanzug zu verwenden ist oder nicht.“