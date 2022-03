Mehr als 52.000 Neuinfektionen in Österreich

Elf Tage nach dem Aus fast aller Schutzmaßnahmen und wenige Tage nach der Aussetzen der Impfpflicht erreicht die Zahl der Neuinfektionen nie da gewesene Dimensionen. Auf gestern wurden fast 60.000 Neuinfektionen in Österreich registriert, nachdem schon in den Tagen davor immer neue (Tages-)Höchstwerte vermeldet wurden. Epidemiologin Eva Schernhammer, Mitglied im Krisenstab Gecko, sagte gestern in der ZiB2, dass ein Anstieg an Zahlen "vorhersehbar" war.

Von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Österreich 52.045 neue Fälle binnen 24 Stunden registriert. Das liegt deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 44.832. Derzeit sind 433.407 Menschen in Österreich aktiv mit dem Coronavirus infiziert.

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 3.525,66. In den vergangenen 24 Stunden wurden 466.699 neue PCR-Testungen durchgeführt. Das ergibt eine Positivrate von 11,15 Prozent.

Zudem gibt es 31 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden. Bisher hat das Corona-Virus 15.320 Todesopfer in Österreich gefordert.

Im Krankenhaus werden aktuell 3.086 Personen behandelt. Das sind um 63 Patienten mehr als noch am Dienstag. Auf den Intensivstationen gibt es derzeit 211 Patienten, zehn weniger als gestern.