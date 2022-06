Die Maske geht in die Sommerpause: Was ab heute gilt

Das Momentum Institut ortet zu hohe Coronahilfen vor allem f√ľr Gastronomie- und Hotelleriebetriebe. Im betrachteten Sample ergebe die Auswertung f√ľr das Jahr 2020 eine √úberf√∂rderung durch die Corona-Unternehmenshilfen von 179 Mio. Euro, teilte das Institut am Dienstag mit. Davon w√ľrden 93 Mio. Euro auf die Gastronomie mit 526 √ľberf√∂rderten Unternehmen und 34 Mio. Euro auf die Hotellerie mit 159 √ľberforderten Betrieben entfallen.

Dieser Betrag habe den F√∂rdernehmern zwar rechtlich gesehen zugestanden, w√§re aber √∂konomisch gesehen definitiv nicht n√∂tig gewesen, um den Fortbestand der gef√∂rderten Unternehmen zu sichern, so die Momentum-√Ėkonomen. Die √ľberf√∂rderten Gastro- und Hotelleriebetriebe schrieben trotz der coronabedingten monatelangen Sperre Gewinne im Gesch√§ftsjahr 2020 aufgrund der staatlichen Coronahilfen. F√ľr die Fast-Food-Kette McDonald's sind in √Ėsterreich laut dem Institut Coronahilfe-Daten nur f√ľr 38 Franchise-Unternehmen zug√§nglich. "Doch allein diese wurden mit 21 Millionen Euro √ľberf√∂rdert", hie√ü es in der Auswertung.

Eine Hochrechnung oder repr√§sentative Einsch√§tzung der gesamten Corona-Unternehmenshilfen ist laut dem Momentum Institut aber mit den vorhandenen Daten f√ľr √Ėsterreich nicht m√∂glich, weil nur F√∂rderungen ab einer gewissen F√∂rderh√∂he und manche Unternehmensbilanzen √∂ffentlich zug√§hnlich sind