Wann Indoor-Sport das Infektionsrisiko für Covid-19 stark erhöht

Bei mittlerer Trainingsintensität moderate Emission

Das Ergebnis: Bis zu einer Belastung von etwa zwei Watt pro Kilogramm Körpergewicht steigt die Aerosolemission bei den Trainierenden zunächst nur moderat, darüber jedoch exponenziell. Heißt konkret: Bei einem Körpergewicht von 75 Kilogramm wird diese Grenze bei rund 150 Watt auf dem Ergometer erreicht. Dies entspricht einer mittelschweren Anstrengung bei Hobbysportlern, vergleichbar der Belastung bei moderatem Joggen.

Aufgrund ihres signifikant größeren Atemvolumens pro Minute, war der Aersolausstoß bei gut trainierten Sportlerinnen und Sportlern bei maximaler Anstrengung im Vergleich mit Untrainierten wesentlich höher. Zwischen den Geschlechtern gab es keinen signifikanten Unterschied, was die Partikelemission betrifft.

Schutzmaßnahmen bei hoch-intensivem Training

Auch wenn die Ergebnisse der Aerosol-Studie nur indirekt auf die Intensität der Virenemission schließen lassen, liefert die Studie Hinweise für notwendige Schutzmaßnahmen bei Sport in Innenräumen. Solange wesentliche Anteile der Bevölkerung nicht ausreichend immunisiert sind, sehen die Autoren der Studie hier Bedarf an Schutzmaßnahmen.

Studienleiter Henning Wackerhage angesichts der Ergebnisse: "Im Idealfall wird ein derartiges (hoch-intensives) Training nach draußen verlegt."

Ist dies nicht möglich, dann plädiert er für Tests, um sicherzugehen, dass keine infizierten Personen am Indoor-Training teilnehmen. Die Trainierenden sollten zudem Abstand voneinander halten.

"Fitte, jüngere Sportler könnten auch mit Mund-Nasenschutz trainieren", so der Experte. Den Betreibern von Indoor-Sportstätten rät er, Klimaanlagen mit hohem Luftumsatz einzusetzen.

Weiters gibt Wackerhage zu bedenken, dass eine geringere Intensität und kürzere Trainingsdauer das Infektionsrisiko reduziert. Bei moderater Belastung, also leichtem bis mittel-intensivem Ausdauertraining sei laut dem Forscher weniger Schutz notwendig. Hier könne das Ansteckungsrisiko durch Abstand und Klimaanlagen minimiert werden.

Die Studie wurde 2022 im Fachmagazin Proceedings of the National Academy of Science publiziert.