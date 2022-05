Mehr Gewalt am Arbeitsplatz wegen Corona

Seltener, aber immer noch zu oft, kommt es zu körperlichen Übergriffen. Jeder Zehnte hat schon einmal erlebt, dass das einem Mitarbeiter in seinem Umfeld passiert ist, jeder 14. war dadurch persönlich betroffen, sagt Zeglovits.

Ein großes Konfliktthema waren während der Pandemie natürlich die Corona-Maßnahmen. Laut 60 Prozent gab es dazu zwar auch sachliche Gespräche, 21 Prozent bestätigten aber Streit und heftige Diskussionen zu diesem Thema. „Hier ging es unter anderem um Maskentragen oder 3G-Kontrollen, die viele nicht hinnehmen wollten“, sagt Teiber.

Skurrile Taktiken

Am meisten gefährdet, von Gewalt oder Aggression am Arbeitsplatz betroffen zu werden, sind Menschen in Beratungsberufen, wie Sozialberatung oder AMS-Mitarbeiter, die alleine in einem Zimmer, sprich an ihrem Arbeitsplatz, sind. Es ist laut Teiber sogar „nicht nur einmal“ vorgekommen, dass die Kunden den Beratern eine Waffe auf den Tisch gelegt hätten, um dadurch ihren Unmut zu äußern.

Die Mitarbeiter müssten oft auf skurrile Taktiken zurückgreifen, wie nahe bei der Türe zu sitzen um rechtzeitig fliehen zu können oder einen Notfallknopf an ihrem Schreibtisch montiert haben.