Fachkräfte gesucht: Freie Stellen gibt es in diesen Unternehmen

Siemens spezialisiert sich in den Bereichen Digitalisierung, Forschung, Entwicklung und Technik. Aktuell gibt es österreichweit rund 200 freie Stellen in den Bereichen: Software-Entwicklung, Cybersecurity, Digitalisierung, Projektmanagement und in kaufmännischen Bereichen. Gefragt sind Personen mit oder ohne Studium und Berufserfahrung und Menschen, die an einer Ausbildung oder am Trainee-Programm interessiert sind. Interessierte finden alle ausgeschriebenen Jobs auf der internationalen Jobplattform jobs.siemens.com