Oberösterreich: 1.400 Leute in Quarantäne; Trump: "Virus wird einfach verschwinden"

In Oberösterreichs Schulen hat sich das Coronavirus am Mittwoch weiter ausgebreitet. Der Krisenstab des Landes meldete am Nachmittag in acht Schulen zehn infizierte Schüler, eine Lehrkraft und eine Hortbetreuerin. Bis auf die Volksschule Pregarten befinden sich die Standorte in jenen Bezirken, in denen das Land ab Freitag wieder alle Schulen schließt.

Bisher sind in Summe 17 Schulen betroffen, 27 Schüler und zwei Lehrkräfte wurden positiv getestet. Seit Dienstag melden auch die Kindergärten wieder Neuinfektionen. Zu den fünf Kindern aus fünf Einrichtungen sind am Mittwoch noch zwei weitere, eines aus einem Kindergarten in Pregarten und eines aus einem Kindergarten in Ebelsberg hinzugekommen.