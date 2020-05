Arbeitslosigkeit auf historischem Höchststand, Zahl der Erkrankten sinkt weiter

Mit 1.705 aktiv am Coronavirus erkrankten Personen geht die positive Entwicklung in Österreich auch am Montag weiter: Vorige Wochen waren es noch 2.363 Menschen, die an Covid-19 gelitten haben.

Die Anzahl jener, die nach einer Infektion mit dem SARS-CoV-2 wieder gesundet sind, hat sich im 24-Stundenvergleich um 88 Personen auf 13.316 erhöht. Die meisten davon wurden aus Wien gemeldet, wo es aber auch die meisten Meldungen auf neue positive Nachweise in Österreich gab. Von den 24 neuen bestätigten Infektionen waren elf in der Bundeshauptstadt registriert worden. In den vergangenen Tagen waren es vor allem Fälle in einem Asylwerber-Quartier im Bezirk Erdberg, die für diese negative Bilanz gesorgt haben.

In ganz Österreich ist die Gesamtzahl der durch Labortests bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus seit gestern 8.00 Uhr aber trotzdem nur um 0,2 Prozent auf 15.538 gestiegen. Gar keine neuen Fälle gab es im Burgenland, in Kärnten und in Salzburg. Österreichweit waren es am Montag 600 Personen, die mit einer Erkrankung an Covid-19 verstorben sind.