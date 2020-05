Wo Sie ab sofort eine Maske tragen müssen - und wo nicht

Nicht immer ist es etwa bei Bahnhofszugängen möglich, den geforderten Mindestabstand einzuhalten.

Bestehen bleibt die Maskenpflicht in Geschäften und somit auch in Shoppingcentern. Und zwar selbst dann, wenn man nur bummelt und keine Shops betritt. In den Geschäften dürfen sich nur so vielen Kunden aufhalten, dass pro Person zehn Quadratmeter zur Verfügung stehen.

Auch in den Gotteshäusern sind Schutzmasken verpflichtend. Das gilt auch für die Gottesdienste, die ab Mitte Mai wieder abgehalten werden dürfen. Auch hier gelten die Zehn-Quadratmeter-Regel sowie zwei Meter Abstand.