"Verwirrung" bei Hotels: Tourismusministerium präzisiert

Wegen Verwirrungen in der Gastronomie und der Hotellerie rund um die Öffnungstermine für die Branchen nach dem Corona-Lockdown stellte das Tourismusministerium in einer Aussendung am Freitag klar, dass die Gastronomie wie angekündigt am 15. Mai und die Hotellerie am 29. Mai wieder aufsperren darf.

Für die " Verwirrungen" hatte gesorgt, dass in der Donnerstagnacht kundgemachten "Lockerungsverordnung" des Gesundheitsministers der Stufenplan für die weitere Öffnungen nicht abgebildet ist, erklärte ein Ministeriumssprecher.