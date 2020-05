Trump überzeugt: Virus kommt aus Labor

Ja, er habe Hinweise darauf, dass die Corona-Pandemie ihren Ursprung in einem chinesischen Forschungslabor genommen haben könnte, sagte Trump auf die Frage eines Journalisten. Ob er Informationen gesehen habe, die ihm ein „hohes Maß an Zuversicht" in dieser Hinsicht gäben: „Ja, habe ich." Details dürfe er aber nicht nennen.

Die Zahl der Corona-Fälle in den USA steigt – mit mehr als einer Million Infizierten und 60.000 Covid19-Toten sind das die meisten Fälle weltweit; die Umfragewerte des Donald Trump für eine Wiederwahl im November sinken - zuletzt lag er schon deutlich hinter seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden. In seiner Not schwingt der US-Präsident seinen Bi-Händer noch fester gegen die Wurzel allen Übels: China.