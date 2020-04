First Lady Melania wird 50: Feiern hinter Mundschutz

Was die Rolle der First Lady im Wahljahr und davor angeht, da muss man sich bis zum 16. Juni gedulden. Dann erscheint unter dem Titel „The Art of Her Deal“ die „unerzählte Geschichte“ über Leben und Werk der Mutter von Barron Trump, der mit 14 Jahren seinem knapp 1,90 m großen Vater bereits über den Kopf gewachsen ist. Donald Trump hatte sein Standardwerk über die eigene Großartigkeit 1987 mit „The Art of the Deal“ überschrieben.

Mary Jordan von der Washington Post will beim Verarbeiten von 100 Interviewpartnern herausgefunden haben, dass die „oft als zurückhaltend porträtierte First Lady politisch entschieden ehrgeiziger ist, als allgemein angenommen wird“. Danach sei es ein Irrtum, Frau Trump als unfreiwilliges Anhängsel zu betrachten, das perfekt gestylt eingefrorene Miene zum Intrigantenstadl des Gatten macht. Jordan: „Sie will ebenso sehr gewinnen wie er.“