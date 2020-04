New York: Wo Corona am schlimmsten wütet

Zuletzt hat die Metropole weniger Krankenhausaufenthalte und weniger Tote im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet. Doch NY ist nach wie vor das Epizentrum der Krise in den USA. Innerhalb von 24 Stunden sind am Montag 481 Menschen gestorben, am Tag davor waren es 478. Im Bundesstaat NY sind mehr als 251.000 Menschen infiziert, mehr als 15.300 gestorben.

Für diejenigen, die an der „Front“ arbeiten, sind es einzelne Schicksale, die sie nicht so schnell vergessen können. Gegenüber dem Mount Sinai Krankenhaus an der Fifth Avenue zeugen die weißen Krankenhauszelte im Central Park von der Überforderung aller mit dem Coronavirus. Krankenschwestern sitzen in der Mittagspause in ihrer grünen Uniform auf Parkbänken.

„Ein Bonus, extra Geld ist nett,“ sagt Danice. „Aber wir brauchen ganz was anderes. Im Moment sind wir noch voller Adrenalin und deswegen noch nicht zusammengeklappt. Und wir helfen uns in der Familie gegenseitig, meine Eltern arbeiten auch im Krankenhaus. Wir reden daheim viel über das, was wir erlebt haben. Aber wenn das Ganze abklingt, werden wir das Trauma spüren. Dann brauchen wir Hilfe.“ Psychologische Hilfe – und auch noch viel mehr Tests.