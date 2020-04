Im Schatten von Corona: New Yorker Metropolitan Museum wird 150

Das New Yorker Metropolitan Museum gehört zu den renommiertesten und am meisten besuchten Ausstellungsorte der Welt. Heute, Montag, wird es 150 - und das hätte groß gefeiert werden sollen. Mit Partys, vielen neuen Werken und großen Ausstellungen. Das Jubiläum sei „ein Anlass, die Errungenschaften zu feiern, die uns zu diesem Moment gebracht haben - und zu zeigen, wo wir hin wollen“, hatte der österreichische Direktor Max Hollein bei der Vorstellung des Programms vor Journalisten im Vorjahr gesagt. Dazu gab es Kekse mit dem Jubiläumslogo aus Zuckerguss: „The Met 150“. Aber dann kam die Corona-Pandemie und nun ist das Museum am New Yorker Central Park, das normalerweise sieben Millionen Menschen jährlich besuchen, auch an seinem Ehrentag geschlossen - und das wird bis wenigstens Juli so bleiben. Was das für das Metropolitan Museum bedeutet und wie es nun weitergehen kann, sagt Hollein im dpa-Interview.

Am allerwichtigsten derzeit: Wie geht es Ihnen und Ihrer Familie?

Max Hollein: Ja, vielen Dank, mir geht es den Umständen entsprechend gut. Meine Frau, unsere Kinder und ich sind seit einem Monat sicher und gesund zu Hause in Manhattan, nur ich gehe ein paar Mal in der Woche ins Met, um sicher zu gehen, dass alles in Ordnung ist. Über FaceTime sind wir mit Familie und Freunden in Europa in Kontakt, und sehen auch die positiven Seiten, gerade viel Zeit miteinander verbringen zu können — obwohl unsere Teenager-Kinder wahrscheinlich sagen würden, dass sie für die Spring Break andere Pläne hatten, als mit ihren Eltern zu Hause zu bleiben.

Das Metropolitan Museum wird 150 und wollte das groß feiern - aber wegen der Corona-Pandemie ist es jetzt vorübergehend geschlossen. Was ist das für ein Gefühl?

Die Schließung des Museums war natürlich ein emotionaler Moment für uns. Es ist erst das dritte Mal in seiner 150-jährigen Geschichte, dass das Met geschlossen ist. Als Institution, die im Jahr über sieben Millionen Besucher begrüßt, war uns aber sofort klar, dass wir entschieden reagieren mussten, um die Sicherheit unserer Mitarbeiter und der Öffentlichkeit zu gewährleisten, und unseren Beitrag zu leisten, die Verbreitung des Virus zu minimieren. Dass dies in unserem Jubiläumsjahr passiert, ist schade, aber nicht zu ändern. Viel wichtiger ist für uns, wie es den Menschen in New York und der Welt geht, die enorm unter dieser Krise leiden.