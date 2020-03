Noch ein Virus: Afrikanische Schweinepest wütet in Papua-Neuguinea

Was ist die Afrikanische Schweinepest?

Die Schweinepest kommt jedenfalls zur Unzeit. Das Schwein ist ein immanenter Bestandteil von Papuas Tradition. Verzicht auf Schweinefleisch wäre ein tiefgreifender Einschnitt in die kulturellen Gepflogenheiten vieler Stämme im stark fragmentierten Staat. Bei den mangelhaften hygienischen Zuständen auf vielen Märkten und im öffentlichen Raum haben Schweinepest und Coronavirus beste Chancen, sich parallel stark auszubreiten.

Die Afrikanische Schweinepest ist eine durch Viren verursachte Tierseuche. Sie befällt Wild- und Hausschweine. Ursprünglich nur in Afrika heimisch, breitete sie sich zuletzt über Asien, bis nach Europa aus. Jüngst sorgte ein infiziertes Schwein an der deutsch-polnischen Grenze für Aufsehen. Infizierte Schweine leiden unter Fieber, Schwäche, Appetitlosigkeit, Bewegungsstörungen und Atemprobleme. Sie sterben in der Regel innerhalb einer Woche. Gegen die Schweinepest gibt es aktuell keinen Impfstoff.

Übertragen wird das Virus im Normalfall von Schwein zu Schwein. Aber: Auch der Mensch kann sich infizieren und das Virus übertragen. Wie das Coronavirus, verbreitet sich die Schweinepest außerordentlich schnell. Positiv, vor allem in Zeiten wie diesen: Für Menschen ist sie ungefährlich.