Stammeskrieg in Papua-Neuguinea: Mindestens 24 Tote

Dass die Regierung des Inselstaates nicht einmal in der Lage ist, die - wie im Gesetz vorgesehenen - Schulgebühren regelmäßig zu bezahlen und Marape derzeit in eben jenen Korruptionsskandal hineingezogen wird, der seinem Vorgänger Peter O'Neill zum Verhängnis wurde, steht auf einem anderen Blatt. Über die schlimme Lage im Hochland dürfte er jedenfalls schon vor diesem Ereignis durchaus informiert gewesen sein.

Marape droht mit Todesstrafe

Marape scheint sich profilieren zu wollen. Er kündigte die Entsendung weiterer Sicherheitskräfte in die Region an. An die Täter gewandt sagte er: "Merkt Euch, was ich mit Kriminellen tun werde, die unschuldige Menschen töten, ich habe keine Angst, die volle Härte des Gesetzes gegen Euch anzuwenden." Die Todesstrafe sei bereits Gesetz, fügte er hinzu. Die letzte offizielle Hinrichtung fand allerdings im Jahr 1950 statt.

Grund für Auseinandersetzungen im Hochland sind häufig alte Rivalitäten um Vergewaltigungen, Raub und Territorialgrenzen. Waffen beziehen die Krieger beispielsweise aus der Küstenstadt Kikori, die ebenso als Drogenumschlagplatz gilt, wie an der Grenze zu Indonesion.