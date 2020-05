Kommt Virus aus Labor? Pompeo spricht von "überwältigenden Beweisen"

Der Streit um den Ursprung des Ausbruchs von Sars-CoV-2 geht in die nächste Runde. Und die USA legen kräftig nach - zumindest verbal. US-Außenminister Mike Pompeo erklärte am Sonntag es gebe "überwältigende Beweise" dafür, dass das neuartige Coronavirus aus einem chinesischen Labor in Wuhan stamme. Die besten Experten würden glauben, der Erreger sei menschengemacht. "Ich habe zu diesem Zeitpunkt keinen Grund, das nicht zu glauben", sagt Pompeo dem Sender ABC.

Zum Vorwurf, das Virus sei absichtlich freigesetzt worden, äußerte sich der frühere CIA-Direktor nicht. Er sieht aber klare Indizien: Schon in der Vergangenheit sei die Welt durch Viren aus chinesischen Laboren in Gefahr gebracht worden, sagte Pompeo. China sei bekannt dafür, "die Welt zu infizieren und minderwertige Labore zu betreiben".

Zuletzt hatte vor allem US-Präsident Donald Trump die Spekulationen über die Herkunft des Virus angeheizt, dass es in dem Wuhan-Institut für Virologie einen Unfall gegeben habe. Auf die Frage, ob er dazu valide Informationen habe, antwortete Trump an Donnerstag: "Ja, habe ich." Peking dementierte.