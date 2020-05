Um künftig Pandemien zu verhindern: Essens-Revolution in China

China-Reisende kennen das: Im Restaurant sitzen Chinesen um große, runde Tische und nehmen von vielen Platten und Schüsseln mit ihren Stäbchen das Essen auf ihre Teller – oder direkt in den Mund. In Baibuting in Wuhan nahmen Mitte Jänner 40.000 Familien an einem riesigen Pot Luck Essen vor dem Chinesischen Neuen Jahr teil. Und stocherten ausgelassen und fröhlich mit ihren Chopsticks in Hunderten Essen auf großen langen Bankett-Tischen.

Hygienisch ist das nicht. Und war es auch nicht. Fünf Tage später wurde Wuhan wegen der Ausbreitung des Coronavirus unter Lockdown gestellt, und in Baibuting wuchs die Zahl der Infektionen rasant. Weil auch die chinesischen Tischsitten mit eine Ursache für die rasche Verbreitung des Virus sind, wie Wissenschafter berichten.