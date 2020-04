Shenzhen verbietet Verzehr von Hunden und Katzen

Die chinesische Millionenmetropole Shenzhen hat Konsequenzen aus der von China ausgegangenen Corona-Pandemie gezogen und verbietet den Verzehr von Hunden und Katzen – eine Art Tabubruch, denn in weiten Teilen Chinas gehören die Tiere so wie Schlangen, Schleichkatzen oder auch Fledermäuse auf den Tisch. Seit vermutet wird, dass das Coronavirus auf einem Wildtiermarkt in Wuhan von Tieren auf Menschen übertragen wurde, ist aber auch in China alles anders.