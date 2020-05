Es gibt nur zwei Gründe, einkaufen zu gehen

Wer gedacht hat, dass sich die Lust am Shoppen nach fast sieben Wochen in Isolation und täglicher Konfrontation mit dem Coronavirus in Grenzen halten wird, ist weit gefehlt.

Weder die Pflicht, beim Einkaufen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, noch die Aufforderung, die Hände vor dem Eintreten in ein Geschäft zu desinfizieren, hielt die Menschen am Samstag davon ab, shoppen zu gehen.