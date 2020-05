Nur die Köttbullar sind noch nicht heiß

Lebst du noch? Wer sieben Wochen lang nichts tut, außer die eigene Wohnungseinrichtung zu betrachten, der kommt auf viele Ideen. Ikea einen samstäglichen Besuch abzustatten, zum Beispiel.

Die Hemmschwelle ist gering, die Schmerzgrenze hoch: Ikea, das ist auch in Friedenszeiten am Samstag eine Herausforderung. Was kann da – an jenem Tag, an dem die Ausgangsverbote gelockert werden – schon Überraschendes passieren?

Der Andrang dürfte dann selbst die Organisationsprofis des schwedischen Möbelhauses überrascht haben. Als die Filiale in der Shopping City Süd öffnete, bildeten sich Menschenschlangen.