Lange Warteschlangen vor Einkaufszentren und Möbelhäusern

Waren es vor zwei Wochen die Baumärkte, so sind es am Samstag wohl die Möbelhäuser und Einkaufszentren: Schon vor der (Wieder)Eröffnung bildeten sich Warteschlangen an den Eingängen, vielfach auch artig mit mit Einkaufswagerl-Abstand zwischen den Kunden.

Vor allem Ikea scheint den Österreichern doch ziemlich abgegangen zu sein. So war die Warteschlange vor der Filiale in der Shopping City Süd in Niederösterreich bereits eine Stunde vor dem Aufmachen gut 100 Meter lang, berichteten die Kunden via sozialer Medien.