Biochemiker rechnet bald mit Medikament, Impfstoff dauert länger

Remdesivir: So heißt das Mittel, das derzeit der größte Hoffnungsträger im Kampf gegen Corona ist.

Studien haben ergeben, dass Remdesivir die Dauer des Aufenthalts auf der Intensivstation von 14 auf 11 Tage verkürzen kann.

Aber kann es auch Leben retten? Damit es gut wirkt, müsse es in einem frühen Krankheitsstadium verabreicht werden, sagt Norbert Bischofberger, einer der Entwickler des Medikaments, am Donnerstagabend in der " ZiB2".