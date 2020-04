Wie ein US-Pharmariese von der Coronakrise profitiert

Nur wenige Tage zuvor wies eine in der Fachzeitschrift Lancet veröffentlichte Studie exakt in die Gegenrichtung. Der Einsatz des Medikaments sei „nicht mit signifikanten klinischen Vorteilen verbunden“, hieß es da. Die Studie, die in China durchgeführt wurde, liefert allerdings international Anlass zur Kritik. Sie wurde vorzeitig abgebrochen, da nicht mehr genügend Patienten zur Verfügung standen, daher wurden zu wenig Kranke untersucht.

Eine Kritik, der sich auch der österreichische Infektiologe Alexander Zoufaly anschließt, die Ergebnisse seien „nicht aussagekräftig“. Zoufaly, der am Wiener Kaiser-Franz-Joseph-Spital selbst Remdesivir eingesetzt hat, gibt sich im Gespräch mit dem KURIER zur Wirkung des Medikaments nur vorsichtig optimistisch: „Es gibt eine Wirksamkeit, aber über das Ausmaß bin ich mir noch nicht im Klaren.“ Man solle Remdesivir vor allem so früh wie möglich einsetzen.