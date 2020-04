Unabsichtliches Leak: Hoffnungsvolles Covid-19-Medikament ist ein Flop

Das Medikament Remdesivir des in Kalifornien beheimateten US-Herstellers Gilead Sciences galt als einer der aussichtsreichsten Kandidaten gegen Covid-19. In China lief bereits eine Studie mit 237 Kandidaten, in der festgestellt werden sollte, wie sich das Präparat in der Behandlung der durch das Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit bewährt.

Nun gab es am Donnerstagabend einen bitteren Rückschlag. Ein Zeitungsbericht über enttäuschende Testergebnisse des Mittels zur Behandlung des Coronavirus schickte die Aktie von Gilead auf Talfahrt. Die Aktien der Pharmafirma drehten am Donnerstag ins Minus und fielen zeitweise um mehr als sechs Prozent.

Irrtümlich auf WHO-Seite

Der Financial Times zufolge hat das Medikament Remdesivir bei klinischen Tests den Gesundheitszustand der Patienten nicht verbessert. Dies zeige ein von der Weltgesundheitsorganisation WHO versehentlich veröffentlichter vorläufiger Bericht, berichtete die Zeitung.

Der Hersteller Gilead selbst bedauerte das Leak und warnte vor voreiligen Schlüssen. Die Ergebnisse der Studie seien "unangemessen dargestellt" worden.