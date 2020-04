KURIER-Wissenschaftsjournalist Ernst Mauritz fasst in diesem Podcast zusammen, wo und wie derzeit an Impfstoffen geforscht wird und gibt einen (wissenschaftlich untermauerten) Tipp für das Datum ab, wann dieser auf den Markt kommen könnte. Und der Wiener Szene-Gastronom Heinz Pollischansky spricht über die Öffnung der Gastronomie am 15. Mai.