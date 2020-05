Asylwerber-Einreise: Kritik an Rechtsansicht des Innenministeriums

Der Völkerrechtsexperte Ralph Janik bewertet das etwas anders. Es könne keine Rechtsgrundlage für einen " Einreisestopp" geben, weil das Verbot der Zurückweisung absolut gelte, schrieb er auf Twitter. Das Innenministerium "darf an der Grenze nicht abweisen, vielmehr müsste man die Menschen direkt in Quarantäne schicken", so Janik.