Heute geht die Miliz in den "Corona-Einsatz"

"Bei den Soldaten herrscht größte Motivation darüber, dass es jetzt wirklich in den Einsatz geht. Vor allem freut sie die Wertschätzung für den Fleiß, den sie in den vergangenen Jahren aufgeboten haben und dass sie jetzt zeigen können, was sie können“, sagt Kaiser.

Hauptaufgabe der " Tulln" ist der Schutz kritischer Infrastruktur in der Region. Da der Großteil der Soldaten aus dem Großraum Tulln kommt, kennen sich viele aus dem privaten Leben – mit ein Grund, warum die Kameradschaft so gut funktioniert.