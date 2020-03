Handel nur mehr bis 19 Uhr geöffnet; Verwirrung um Heimarbeit; 14.000 Fälle in Deutschland

Gouverneur Gavin Newsom hat die gesamte Bevölkerung, zu Hause zu bleiben. Die Ausgangssperre für knapp 40 Millionen Menschen soll in der Nacht auf heute, Freitag in Kraft treten.

Newsom rechnet mit über 25 Millionen Infektionen in Kalifornien; knapp 60 Prozent der Bevölkerung könnten sich in den nächsten acht Wochen mit dem Virus anstecken, schrieb Newsom in einem Brief an US-Präsident Donald Trump. In einigen Teilen Kaliforniens würden sich die Fallzahlen alle vier Tage verdoppeln.

Bis Donnerstag sind in Kalifornien 958 Infektionsfälle bekannt, 19 Menschen sind gestorben.