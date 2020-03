Coronavirus: Erster Todesfall im Burgenland

Im Burgenland gibt es den ersten bestätigten Todesfall durch eine Covid-19-Erkrankung. Im Krankenhaus Oberpullendorf ist ein 73-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberpullendorf verstorben. Das teilte der Koordinationsstab Coronavirus des Landes Burgenland am Freitag mit.

Der Mann habe auch an Vorerkrankungen gelitten, sagte ein Sprecher. Im Burgenland gab es bis Freitagnachmittag insgesamt 31 bestätigte Krankheitsfälle.

277 Tests bis Freitagnachmittag

Im Burgenland sind bis Freitagnachmittag, 15 Uhr, 277 Personen auf das Coronavirus getestet worden, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit. In bisher 31 Fällen war das Testergebnis positiv, in weiteren 84 habe sich der Verdacht einer SARS-CoV-2-Infektion nicht bestätigt.

In 162 Fällen wird noch auf das Ergebnis gewartet. Am Mittwoch waren im Burgenland 31 Tests durch die Amtsärzte und mobilen Teams vom Roten Kreuz durchgeführt worden, am Donnerstag waren es 56, die Tendenz sei steigend, hieß es vom Koordinationsstab.

Zudem sei ein Callcenter eingerichtet worden, damit Verdachtsfälle rund um die Uhr möglichst schnell abgewickelt werden können.

